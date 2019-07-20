Появилась новая версия гибели группы Дятлова: Шаманский насыл

По мнению уральца, действия лыжников похожи на симптомы некой болезни, при которой люди временно отключаются от реальности.

Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин считает, что участники группы Дятлова в Свердловской области в 1959 году могли умереть от некоей редкой северной болезни. Оригинальное объяснение загадочной гибели лыжников он отправил в редакцию URA.RU.

По его словам, действия дятловцев похожи на симптомы болезни, которую поморы называют мерячкой, эскимосы — зовом Полярной звезды, саамы — эмериком, якуты — шаманским насылом, а английский врач Уотсон — полярной истерией. Об этом недуге исследователь узнал в Мурманском арктическом госуниверситете, где работает его дочь. Заболевшие мерячкой временно отключаются от реальности, слышат голоса, видят ангелов или прекрасные женские лица, совершают одинаковые движения.

— Свидетели отмечали, что люди, охваченные мерячкой, стремятся двигаться к северу, становятся нечувствительными к боли и холоду, некоторые рвут на себе одежду. Если кто-то пытается им помешать, они становятся агрессивными и сопротивляются с нечеловеческой силой, — говорит Мехоношин.

По его мнению, болезнь появляется из-за космического излучения, которое сильнее возле полюсов. При этом, по словам Мехоношина, когда мерячка отступает, наступает амнезия.

Напомним, обстоятельства гибели тургруппы во главе с Игорем Дятловым на перевале Северного Урала так и не были выяснены, при этом выдвигалось более ста версий произошедшего, в том числе и версии, связанные с паранормальными явлениями и испытаниями военной техники. Ранее стало известно, что останки участников группы Дятлова могут эксгумировать для расследования.