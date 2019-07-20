Улучшилось состояние трёхлетней девочки, которая отравилась наркотиками на Ибице

Предположительно, в детском парке девочка нашла таблетку экстази и случайно съела её.

Состояние трёхлетней россиянки, которая отравилась наркотиками на Ибице, улучшилось. Об этом сообщает агентство EFЕ. Изначально её состояние оценивали как критическое, теперь оно считается тяжёлым.

Отмечается, что ребёнок всё ещё находится в больнице. Предположительно, она съела экстази.

Напомним, девочку экстренно госпитализировали после отравления. По словам родителей, ребёнок нашёл таблетку с наркотическим веществом на земле, когда гулял в детском парке с матерью. После того как девочка почувствовала себя плохо, женщина обратилась в местную больницу.