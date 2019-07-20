Нетаньяху побил рекорд по сроку пребывания на посту премьера Израиля

По подсчётам СМИ, политик возглавляет правительство 4876 дней, в то время как первый глава правительства — 4875.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побил рекорд отца — основателя еврейского государства Давида Бен-Гуриона по продолжительности нахождения на посту премьер-министра страны. На это обратила внимание газета The Times of Israel.

По подсчётам издания, политик занимает кресло премьера 4876 дней, в то время как Бен-Гурион занимал 4875. Нетаньяху впервые возглавил Кабмин Израиля в 1996 году. Тогда он продержался на посту до 1999 года. 31 марта 2009 года он снова занял кресло премьера и не покидает его до сегодняшнего дня.

Напомним, что партия Нетаньяху "Ликуд" победила на парламентских выборах 9 апреля 2019 года.