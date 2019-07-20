На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице — видео

Во время выступления неизвестный мужчина с голым торсом залез на сцену и схватил артистку.

На украинскую певицу, кандидата в депутаты Верховной рады от партии "Батьковщина" Анастасию Приходько напали во время выступления в Виннице. Артистка сообщила, что решила обратиться в полицию.

— Сорванный концерт, телесные травмы и ночь в отделении полиции. Вот так заканчивается избирательная кампания. Если мои враги думают, что меня можно напугать, то я вас огорчу. Я всех прощаю, зла и обиды на вас не таю, идите с миром, — написала по-русски соратница Юлии Тимошенко в "Фейсбуке".

Также Приходько разместила на своей странице видео нападения. На кадрах видно, как неизвестный с голым торсом залезает на сцену и хватает артистку. Вскоре ей на помощь прибегает некий мужчина и пытается оттащить злоумышленника.

При этом, по словам певицы, на этом "диверсия" не закончилась — во время концерта свет выключался пять раз, и ей приходилось петь без микрофона и музыкального сопровождения.

Напомним, досрочные выборы в Верховную раду пройдут в октябре этого года. Отметим, что Приходько далеко не первый представитель украинского шоу-бизнеса, который хочет уйти в политику. Ранее о своём желании заявил лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.