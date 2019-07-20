В Германии легкомоторный самолёт упал на супермаркет

На юге Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг разбился небольшой самолёт. По сообщениям Bild, он рухнул на торговый центр стройматериалов Bauhaus.
#Kleinflugzeug stürzt auf #Baumarkt-Gelände: #Drei #Tote #Bruchsal #Baden-#Württemberg https://t.co/MuYn5J0ydJ pic.twitter.com/iRS9GQ8o4i— TAG24 NEWS Stuttgart (@Tag24S) 20 июля 2019 г.
По предварительным данным, погибло три человека, которые находились в самом воздушном судне. Известно, что в нескольких сотнях метров находится взлётно-посадочная полоса. На месте ЧП работают полицейские и спасатели.
Несколько дней назад легкомоторный самолёт упал на жилой дом в Чечне. Предварительной причиной назвали ошибку пилота.
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