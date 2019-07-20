В Германии легкомоторный самолёт упал на супермаркет

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В качестве меры предосторожности все посетители строительного торгового центра были эвакуированы.

На юге Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг разбился небольшой самолёт. По сообщениям Bild, он рухнул на торговый центр стройматериалов Bauhaus.

По предварительным данным, погибло три человека, которые находились в самом воздушном судне. Известно, что в нескольких сотнях метров находится взлётно-посадочная полоса. На месте ЧП работают полицейские и спасатели.

Несколько дней назад легкомоторный самолёт упал на жилой дом в Чечне. Предварительной причиной назвали ошибку пилота.

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