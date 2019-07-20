В Чите школьница угнала машину нового знакомого, который отказался её подвезти

Владелец автомобиля выпивал с друзьями, не подозревая, куда мчится его иномарка.

В Чите 14-летняя школьница из села Смоленка угнала автомобиль нового знакомого, чтобы доехать до дома. Об этом сообщает УМВД по Забайкальскому краю.

По данным полицейских, 19 июля 36-летний житель Читы познакомился с подростком и вместе с ней на своей машине Toyota Fielder поехал к приятелям в микрорайон "Северный". Мужчины начали выпивать, а школьница ночью захотела домой.

— В ночное время, поняв, что домой её никто везти не собирается, она села за руль автомашины нового знакомого и поехала в сторону Смоленки, — рассказали в ведомстве.

По пути домой девочку остановили полицейские. Позже владелец иномарки заявил об угоне. В отношении школьницы возбуждено уголовное дело.

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