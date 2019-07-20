Косачёв рассказал, как США воспользуются инцидентом в Ормузском проливе

Иран 19 июля задержал танкер Stena Impero, направлявшийся в Саудовскую Аравию под флагом Великобритании.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что США воспользуются обострением обстановки в Ормузском проливе, чтобы усилить своё военное присутствие в регионе.

— Уже ясно, кто именно первым собирается воспользоваться обострением обстановки в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке в целом: Пентагон только что одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию, — написал Косачёв на своей странице в "Фейсбуке".

Он также напомнил о разработке Пентагоном международной морской операции "Страж" для обеспечения безопасности на водных путях в регионе Персидского залива. По словам Косачёва, то, как стремительно была подготовлена операция, лишь подтверждает, что американские власти только ждали повода, чтобы усилить своё военное присутствие в регионе.

Напомним, иранские власти вечером 19 июля задержали нефтяной танкер Stena Impero, направлявшийся в Саудовскую Аравию под флагом Великобритании. Тегеран сообщил, что британский танкер столкнулся с рыболовецким судном. И это требует расследования.