В Самаре арестовали первого замначальника УФСИН региона

Самарский районный суд вынес решение об аресте первого заместителя начальника Управления ФСИН по Самарской области Дениса Шматова. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере, сообщает "Интерфакс".
Мужчина отправлен под стражу сроком на два месяца.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области отмечает, что Шматов получил более полумиллиона рублей за улучшение бытовых условий содержания осуждённых в ФКУ ИК-15 УФСИН РФ по Самарской области.
Задержан полковник был с поличным сотрудниками ФСБ.
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