Полиция насчитала 12 тысяч участников митинга в центре Москвы

Безопасность, а также порядок на мероприятии обеспечивают сотрудники МВД и Росгвардии.

На согласованный властями митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в центре столицы собралось около 12 тысяч человек. Об этом сообщает московское ГУ МВД РФ.

— В центре столицы, на проспекте Академика Сахарова, начался согласованный властями города Москвы митинг. В мероприятии принимают участие порядка 12 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Безопасность и порядок на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Стоит напомнить, что население Москвы составляет около 12 миллионов человек. Таким образом, на акцию протеста пришло лишь около одной десятой процента от общего количества жителей столицы. Что очень мало для политических сил, заявляющих о целой армии сторонников.