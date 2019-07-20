Разработчики решили продать приложение, "раздевающее" женщин

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Фото © Vice

Специальная нейросеть убирает одежду с фотографий и дорисовывает вместо неё части обнажённого тела.

Создатели сервиса DeepNude, который виртуально раздевает женщин, решили продать свой проект. Стартовая цена приложения составила 30 тысяч долларов.

— Вы инвестор? Получите эту прекрасную возможность, — написали разработчики DeepNude в "Твиттере".

Приложение запустили 23 июня. Специальная нейросеть убирала одежду с фотографий женщин и дорисовывала вместо неё части обнажённого тела. Программа моментально завоевала популярность. Интерес пользователей был настолько огромным, что через несколько часов после запуска приложение перестало работать из-за перегрузки. Спустя ещё какое-то время разработчики закрыли проект. Они решили, что общество ещё не готово к нему.

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