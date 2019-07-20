В Петрозаводске "три богатыря" сдвинули танк

Первоначально организаторы надеялись, что Т-80 сможет сдвинуть и один участник, но не вышло.

В Петрозаводске, где сегодня проходит этап Международных соревнований по силовому экстриму SCL — Strongman Champion League "Богатыри мира", трое силачей, объединив усилия, смогли сдвинуть танк, сообщает "Столица на Онего".

В соревнованиях силой померились 12 спортсменов: обладатели титулов и новые участники из России, Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Великобритании, Эстонии и других стран. Первым раундом стала тяга танка Т-80 массой 46 тонн.

"Снаряд" оказался не под стать кому-то одному, и танк сдвинули лишь трое — россиянин, англичанин и швед. После них это получилось у спортсменов из Белоруссии, Латвии и России.

Лайф ранее рассказывал о силаче из Приморского края. Иван Савкин сдвигал с места теплоходы "Владимир Мясников" и "Юрий Тарапуров" массой 11 тысяч тонн. Ему удавалось сдвинуть поезд весом почти 600 тонн, многотонные самолёты, паром, танк Т-34 и также портовый кран. В мае он протащил 18-тонный грузовик.