У SSJ-100 авиакомпании "Якутия" во время рейса треснуло лобовое стекло

На борту находились десятки пассажиров. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

У самолёта SSJ-100 авиакомпании "Якутия" во время перелёта из Южной Кореи во Владивосток треснуло лобовое стекло. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах города.

Несмотря на повреждение, пилотам удалось благополучно посадить "суперджет" в аэропорту Владивостока. После приземления воздушное судно отогнали на стоянку для ремонта. Во время ЧП на борту находилось 69 пассажиров и семь членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing "ЮТэйра" экстренно вернулся в Сургут из-за неисправности.