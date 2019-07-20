Врач объяснил, почему FaceApp может состаривать неправильно

Внешность в пожилом возрасте складывается из ряда факторов, которые программа учесть не может, говорит гериатр.

Состаренные с помощью приложения FaceApp фотографии совпадут с реальностью не более чем на 33%. Это мнение выразил врач-гериатр Валерий Новосёлов. Он считает, что у программы мало исходной информации для более точных вычислений.

— Судя по всему, она не имеет всё-таки нормального алгоритма, гериатрических данных там очень мало. Туда не закладывается, кроме фотографий, ничего, — заявил врач телеканалу "Звезда".

Новосёлов пояснил, что внешность в старости складывается из ряда факторов. В их числе — общее качество жизни, эмоциональное состояние, вредные привычки и генетика.

Ранее пластический хирург также назвала недостатки состаривающего приложения.