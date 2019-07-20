Сломавшего в Тунисе позвоночник россиянина доставили в Москву

На борту в качестве пассажиров также были жена и двое детей пострадавшего, а также два врача.

Жителя Ханты-Мансийского автономного округа Александра Воробьёва, который во время отдыха в Тунисе сломал позвоночник, доставили в столицу спецбортом с бригадой медиков. Как стало известно Лайфу, деньги были собраны семьёй из сбережений, через знакомых, друзей, а также через Интернет.

После прилёта в столицу Александра определили в столичную клинику ФМБЦ им. А.И. Бурназяна. Сейчас проводится комплексное обследование пациента.

Как ранее рассказывал Лайф, Александр сломал позвоночник, когда скатывался с водной горки. Он травмировался, пытаясь избежать столкновения с ребёнком.