Эксперт объяснил отбраковку собранных кандидатами подписей в Севастополе

По мнению Старовойтова, зачастую вина лежит на халтурщиках, которые в том числе допускают ошибки в документах.

Сбор подписей для участия в выборах — это юридический и политтехнологический процесс, который чётко регламентирован законодательством, а некоторые кандидаты пренебрегают правилами. Об этом заявил Лайфу гендиректор Федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов, комментируя обнаружение нарушений в подписных листах пяти непарламентских партий на выборах депутатов Заксобрания Севастополя.

— Сбор подписей — это юридическое и политтехнологическое действие. Оно чётко регламентировано законодательством, определено в своих формах и представляет собой хоть и сложное, но всё-таки очень понятное действие. Чтобы собрать качественные подписи, мало иметь толковых юристов. Это дорого. Это опытные политтехнологи, которые неоднократно проводили такого рода мероприятия, — это тоже дорого. И это разветвлённая сеть сборщиков. Причём сборщиков качественных. Их надо собрать, их надо научить, провести семинары, потом посмотреть, что они приволокли, — говорит Старовойтов.

По его словам, у избирательных комиссий, как правило, возникают претензии по поводу подписей оппозиционных кандидатов, которые испытывают дефицит и в организационных ресурсах, и в административных, и в финансовых. При этом эксперт убеждён, что такие кандидаты зачастую даже не пытаются качественно собрать подписи, потому что у них другая цель. Старовойтов считает, что те намеренно пренебрегают стандартными, давно известными процедурами, и "раз за разом крутят ту же самую шарманку".

— Они занимаются пошлой вещью, я вам скажу. Вот все эти скандалы вокруг якобы несобранных подписей — это всё вещи очень пошлые и неоднократно нами виденные. Как только какой-то кандидат собирает некачественные подписи и не может их защитить, он начинает истерику на тему: "Ну вот посмотрите, меня не допускают, чтобы представлять интересы народа!", — объясняет собеседник Лайфа.

Эксперт отметил, что в действительности бланк подписного листа прост в заполнении — человек должен указать ФИО, паспортные данные, адрес регистрации и серию, номер паспорта, расписаться. Заполнять всё необходимо в строгом соответствии с паспортом — если в документе стоит "г. Севастополь", то написание "город" могут уже посчитать ошибкой. При этом зачастую забракованные подписи — вина сборщиков, которым платят за их количество. По его словам, в погоне за деньгами некоторые халтурщики, имеющие доступ к домовым книгам, переписывают данные граждан оттуда, но там они могут быть с ошибками. А ещё нерадивые сборщики могут сами "рисовать" подписи.

Ранее сообщалось, что избирком Севастополя обнаружил нарушения в подписных листах пяти непарламентских партий.