В Грузии цена бензина достигла исторического максимума

Это случилось после резкого падения курса национальной валюты. Оно, в свою очередь, произошло на фоне антироссийских акций протеста.

Розничные продавцы топлива в Грузии подняли цены на бензин в среднем на пять тетри, так что теперь она достигла исторического максимума в стране, сообщает ТАСС.

Агентство узнало, что бензин марки Regular (в России АИ-92) на заправках сетей Gulf и Rompetrol стоит 2,54 лари (около 55 рублей). У сети АЗС SOCAR в пересчёте на рубли цена ниже на рубль, в сети WIssol цена за литр больше на рубль.

Причины роста цен на автомобильное топливо эксперты связывают с падением курса национальной валюты по отношению к доллару США.

— Если правительство и Национальный банк не сумеют скорректировать, стабилизировать курс лари, получим больший рост цен. То есть, если такой курс сохранится и в августе, мы получим вторую волну повышения цен на продукты минимум на 8–10%, — в эфире телекомпании "Рустави-2" заявил экономист Ника Шенгелая.

В конце прошлого месяца Нацбанк Грузии оценил ущерб для экономики страны от потери туристов из РФ в сотни миллионов долларов.