В Грузии цена бензина достигла исторического максимума

Розничные продавцы топлива в Грузии подняли цены на бензин в среднем на пять тетри, так что теперь она достигла исторического максимума в стране, сообщает ТАСС.
Агентство узнало, что бензин марки Regular (в России АИ-92) на заправках сетей Gulf и Rompetrol стоит 2,54 лари (около 55 рублей). У сети АЗС SOCAR в пересчёте на рубли цена ниже на рубль, в сети WIssol цена за литр больше на рубль.
Причины роста цен на автомобильное топливо эксперты связывают с падением курса национальной валюты по отношению к доллару США.
— Если правительство и Национальный банк не сумеют скорректировать, стабилизировать курс лари, получим больший рост цен. То есть, если такой курс сохранится и в августе, мы получим вторую волну повышения цен на продукты минимум на 8–10%, — в эфире телекомпании "Рустави-2" заявил экономист Ника Шенгелая.
В конце прошлого месяца Нацбанк Грузии оценил ущерб для экономики страны от потери туристов из РФ в сотни миллионов долларов.
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