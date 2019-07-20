МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и сильном ветре 20 июля

В ведомстве рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на дорогах.

Дождь, гроза, а также усиление ветра до пятнадцати метров в секунду ожидаются в Москве с 15 до 21 часа 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

В связи с неблагоприятной погодой МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, управляя автомобилем. Также в ведомстве предупредили, что грозы резко ухудшают видимость на дорогах, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

— Во время грозы нельзя находиться у водоёмов, купаться, рыбачить, — добавили в ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, москвичам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Ни в коем случае не укрываться под деревьями. Парковать автомобили также следует вдали от деревьев и шатких конструкций.

В Московском регионе 20 июля объявлен жёлтый уровень опасности из-за ветра.