Шестилетний сын Плющенко попал в больницу после тренировки

Маленький спортсмен упал и рассёк подбородок. Врачи увезли его в больницу на скорой.

Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко попал в больницу после тренировки. По словам матери, шестилетний Саша неудачно упал, когда отрабатывал двойной риттбергер.

— Упал, рассёк подбородок. Ездили к врачу, увозили на скорой. Вот сняли швы, — рассказала Рудковская в эфире телеканала Ю.

После инцидента врачи порекомендовали мальчику на два дня воздержаться от тренировок и меньше двигаться. Однако маленький спортсмен уже бегает во дворе с друзьями.

Ранее сообщалось, что организаторы шоу в Европе и Азии запретили сыну Евгения Плющенко использовать в своей программе песню Майкла Джексона.