В Индии толпа до смерти забила мужчину за убийство павлинов

Эта птица считается национальным символом, охота на неё запрещена. За убийство такого пернатого грозит до семи лет тюрьмы.

В деревне Ласудия Атри индийского штата Мадхья-Прадеш местные жители до смерти забили мужчину, которого заподозрили в убийстве павлинов. Об этом сообщает телеканал NDTV .

Накануне вечером десять жителей деревни заметили четырёх человек, бежавших по полям. Мужчины погнались за ними, и им удалось поймать одного из убегавших. Когда у него нашли мёртвых павлинов, толпа избила мужчину и оставила лежать в поле.

Позже об инциденте узнали полицейские.Тяжелораненого мужчину доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Стражи порядка возбудили уголовное дело об убийстве против десяти мужчин и по факту убийства павлинов — против умершего мужчины, его сына и двух скрывшихся подельников.

Павлин считается национальной птицей Индии, охота на него запрещена. За убийство такого пернатого в стране грозит до семи лет тюрьмы.

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