Из московского ТРЦ эвакуировали пять тысяч человек из-за пожарной тревоги

Порядка пяти тысяч человек эвакуированы из торгово-развлекательного центра "Океания" на Кутузовском проспекте в Москве из-за пожарной тревоги. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах столицы.
По его словам, пожарная сигнализация сработала во время приготовления пищи в одном из кафе на четвёртом этаже ТРЦ. В целях безопасности посетителей эвакуировали из здания.
Ранее сообщалось, что из здания УрФУ в Екатеринбурге эвакуировали около полутора тысяч человек.
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