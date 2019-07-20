Из московского ТРЦ эвакуировали пять тысяч человек из-за пожарной тревоги

Сигнализация сработала во время приготовления пищи в одном из кафе на четвёртом этаже здания.

Порядка пяти тысяч человек эвакуированы из торгово-развлекательного центра "Океания" на Кутузовском проспекте в Москве из-за пожарной тревоги. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах столицы.

По его словам, пожарная сигнализация сработала во время приготовления пищи в одном из кафе на четвёртом этаже ТРЦ. В целях безопасности посетителей эвакуировали из здания.

Ранее сообщалось, что из здания УрФУ в Екатеринбурге эвакуировали около полутора тысяч человек.