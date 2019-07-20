В МЧС рассказали, как правильно ходить за грибами

В случае сомнений в съедобности найденного дара леса советуют сверяться с атласом-определителем.

Сотрудники МЧС просят убедиться в съедобности гриба перед тем, как его срезать. У гриба не должно быть бахромы на ножке, гриб не должен быть мягким, водянистым, молодым или старым.

— Даже съедобные грибы нельзя собирать у обочин дорог или рядом с производственными предприятиями — они легко впитывают тяжёлые металлы и ядовитые вещества, — приводит РИА "Новости" слова спасателей.

Вкус — не показатель съедобности гриба. Многие съедобные грибы горчат, а мухомор, напротив, обладает сладким вкусом. Не стоит доверять народным приметам при приготовлении грибов. Если, например, серебряная ложка чернеет в грибном отваре, это не значит, что грибы токсичны.

Если после употребления грибов появились тошнота, повышенная температура, расстройство желудка, нарушение пульса, нужно срочно вызывать врача, добавили спасатели.

В начале этого месяца Минсельхоз попросил полномочия контролировать сбор грибов, ягод и трав в России. Эксперты рассказали, в России используется только 6% дикоросов из объёма в 8,5 млн тонн в год.