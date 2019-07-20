Конкурсантка "Мисс Англия" пришла на дефиле не в бикини и удивила жюри

Выбор не лишил смелую девушку баллов. После данного этапа Хан попала в двадцатку финалисток.

Мусульманка Айша Хан стала единственной из 49 участниц конкурса красоты "Мисс Англия", кто не надел бикини на дефиле во время отбора. Вместо купальника девушка предстала перед жюри в гидрокостюме.

— Горжусь, что осталась верна себе на протяжении всего конкурса и не сделала ничего, что противоречило бы моим моральным ценностям, — призналась Хан в интервью The Sun.

Она объяснила, что не стала оголяться из-за религиозных убеждений. По словам Хан, её выбор поддержали остальные конкурсантки и подписчики в соцсетях. Девушка считает, что отказ от купальника не лишил её баллов, а выделил перед жюри.

Хан попала в двадцатку финалисток. Конкурс красоты включает десять этапов. Итоги будут подведены 1 августа 2019 года. Ранее конкурсантки "Мисс Англия" показали свои настоящие лица, убрав макияж и фотошоп.