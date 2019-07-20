В Польше обнаружили мёртвым пропавшего пятилетнего мальчика из России

Тело ребёнка нашли на трассе между столицей — Варшавой — и городом Гродзиск-Мазовецкий.

Польские полицейские обнаружили мёртвым недавно пропавшего мальчика из России, рассказал представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

— С вероятностью и даже уверенностью можно сделать вывод, что мы нашли тело этого мальчика. Об этом свидетельствует, в частности, его одежда, — приводит слова правоохранителя РИА "Новости".

— Будет, конечно, опознание с участием семьи, будут соответствующие действия прокурора, однако мы считаем, что вероятность достаточно высокая, и эта информация должна быть передана, — добавил Мрожек.

Правоохранители не раскрывают причин гибели ребёнка и попросили не спекулировать на этой теме из уважения к семье погибшего.

Как Лайф сообщал ранее, маленького Давида из города Гродзиск-Мазовецкий 10 июля забрал отец и увёз в неизвестном направлении. Мужчина, забрав сына, отправил жене СМС: "Ты его больше никогда не увидишь". Потом тело отца было обнаружено на железнодорожном переезде, он, по всей видимости, попал под поезд. Местонахождение ребёнка всё это время не было известно.