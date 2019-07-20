В Москве началось строительство станции метро "Университет дружбы народов"

Она будет находиться в пяти минутах ходьбы от студгородка и в 650 метрах от главного здания РУДН.

На Коммунарской линии метро Москвы начались работы по строительству новой станции — "Университет дружбы народов". Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

— Она будет в пяти минутах ходьбы от студгородка и в 650 метрах от главного здания РУДН. Сейчас ближайшие станции — "Беляево" и "Юго-Западная" — расположены примерно в полутора километрах от вуза, — написал градоначальник в "Твиттере".

Напомним, Коммунарская линия столичной подземки пройдёт от станции "Севастопольский проспект" до Троицка. Линия длиной 40 км будет включать 16 станций. Участок от "Севастопольского проспекта" до станции "Коммунарка" планируется построить к 2023 году.

Ранее сообщалось, что с начала лета пассажиры купили в метро Москвы полмиллиона бутылок воды, сока и газированных напитков.