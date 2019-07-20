С космодрома Байконур стартовала очередная экспедиция МКС

С космодрома Байконур к Международной космической станции отправилась ракета-носитель "Союз-ФГ", которая несёт корабль "Союз МС-13". На борту находятся российский космонавт Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.
В данный момент на МКС находятся россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук. Овчинину с Хейгом удалось добраться до станции только со второго раза. Прошлой осенью произошла авария с ракетой-носителем, в результате космонавты приземлились в казахстанской степи.
В ноябре космонавты планируют выйти в открытый космос.
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