С космодрома Байконур стартовала очередная экспедиция МКС

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Фото roscosmos.ru

Новый экипаж на станции займётся экспериментами, среди которых отработка управления роботом "Фёдор".

С космодрома Байконур к Международной космической станции отправилась ракета-носитель "Союз-ФГ", которая несёт корабль "Союз МС-13". На борту находятся российский космонавт Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

<p>Астронавт NASA Эндрю Морган, российский космонавт Александр Скворцов и астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/nasa2explore/45862888221/" target="_blank"><strong>NASA Johnson</strong></a></p>

В данный момент на МКС находятся россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук. Овчинину с Хейгом удалось добраться до станции только со второго раза. Прошлой осенью произошла авария с ракетой-носителем, в результате космонавты приземлились в казахстанской степи.

В ноябре космонавты планируют выйти в открытый космос.

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