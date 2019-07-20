Прямая трансляция: Запуск "Союза МС-13" с космонавтами на МКС

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Ракета с кораблём "Союз МС-13" стартует с космодрома Байконур на МКС. На борту находятся трое космонавтов — Александр Скворцов из России, Эндрю Морган из США и Лука Пармитано из Италии.

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