Эрик Давидыч выполнил обещание и присел 1200 раз

Отсчёт вёлся на специальном табло, а блогер периодически без сил ложился на пол и отдыхал.

Основатель движения "Смотра.ру" видеоблогер Эрик Китуашвили, более известный как Эрик Давидыч, выполнил данное несколько недель назад обещание и сделал 1200 приседаний. Мероприятие транслировалось на ютуб-канале движения.

На то, чтобы присесть 1200 раз, у видеоблогера ушло полтора часа. Давидыча поддерживали его сторонники. Отсчёт вёлся на специальном табло, а основатель "Смотры.ру" периодически прерывался, ложился на пол и отдыхал. В итоге ему удалось выполнить обещание. Он отметил, что акция направлена на сбор денег для детских домов.

Лайф обратился к топ-тренеру "Крокус-фитнеса" Дмитрию Жихарцеву за оценкой техники Давидыча. По его мнению, блогер справился с задачей и приседания можно засчитать.

— Давидыч приседает с неплохой техникой, но по укороченной амплитуде. Руки перед собой, спина прямая — в принципе, приседания хорошие. Единственное, он постоянно отдыхает и после определённого количества повторений ложится на спину. С такой техникой реально можно засчитывать, потому что движение происходит и в коленном, и в тазобедренном суставе по достаточно хорошей амплитуде, — говорит Жихарцев.

Ранее сообщалось, что Дорогомиловский районный суд признал Китуашвили виновным по делу о мошенничестве с автомобильными страховками и отмыванию денег. Эрика Давидовича приговорили к четырём годам и восьми месяцам с отбыванием срока в колонии общего режима. При этом суд перезачёл время содержания Эрика в СИЗО, его отпустили на свободу.