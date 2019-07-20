Более 15 тысяч человек устроили битву тортами в парке Горького

"Бойцы" в специальных защитных комбинезонах закидали друг друга тонной сладких "снарядов".

В битве тортов в столичном парке Горького за несколько часов приняли участие 15 тысяч человек. О численности сладкого сражения сообщается на сайте мэра Москвы.

— Более 15 тысяч человек посетили битву тортов, приуроченную к Международному дню торта. Участники в специальных защитных комбинезонах запускали друг в друга кондитерские изделия, — говорится в сообщении.

В распоряжении "бойцов" была тонна сладких "снарядов", которые перед сражением нарезали. Торты были приготовлены специально для шоу.