В Босфоре сгорел роскошный катер — видео

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На борту находилось восемь человек, от огня им пришлось спасаться в воде пролива.

В проливе Босфор, недалеко от азиатского района Стамбула Ускюдар огонь объял дорогой катер. Очевидцы сообщили Лайфу, что люди, которые находились на судне, успели надеть спасательные жилеты и прыгнуть в воду.

На помощь к оказавшимся в воде поспешили окружающие катера. К месту ЧП подошло пожарное судно, однако, как сообщают местные СМИ, яхта выгорела полностью.

Недавно именитый украинский боксёр и брат мэра Киева Владимир Кличко едва не погиб при пожаре на яхте у берегов Испании. Огонь стал распространяться из машинного отделения.

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