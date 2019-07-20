В Босфоре сгорел роскошный катер — видео

На борту находилось восемь человек, от огня им пришлось спасаться в воде пролива.

В проливе Босфор, недалеко от азиатского района Стамбула Ускюдар огонь объял дорогой катер. Очевидцы сообщили Лайфу, что люди, которые находились на судне, успели надеть спасательные жилеты и прыгнуть в воду.

На помощь к оказавшимся в воде поспешили окружающие катера. К месту ЧП подошло пожарное судно, однако, как сообщают местные СМИ, яхта выгорела полностью.

Sahil Güvenlik tarafından söndürülen tekne yangınında can kaybı yaşanmadı. pic.twitter.com/Uz8XuPWy0j — Medyascope (@Medyascopetv) 20 июля 2019 г.

Недавно именитый украинский боксёр и брат мэра Киева Владимир Кличко едва не погиб при пожаре на яхте у берегов Испании. Огонь стал распространяться из машинного отделения.