Посол Украины заявил, что Германия потеряла доверие Киева из-за России в ПАСЕ

После подтверждения полномочий российской делегации Незалежная приостановила своё участие в заседаниях.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что возвращение России в ПАСЕ было "ужасным решением", за которое проголосовало восемь немецких депутатов.

— Кто бы ни был за это ответствен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка. Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии, — передаёт его слова немецкая газета Die Welt .

Он также отметил, что среди украинского народа многие считают, что ФРГ вернётся к "реальной политике" и договорится с Россией в ущерб интересам Украины.

Кроме того, Мельник считает, что президент Украины Владимир Зеленский телефонным разговором с лидером России Владимиром Путиным "хотел направить Берлину и Парижу сигнал о необходимости активнее работать над поиском решения в Донбассе" и поддерживать Киев.

Напомним, 26 июня участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, которая подтвердила все полномочия российской делегации. После этого Киев приостановил своё участие в заседаниях.