Иран показал видео задержания британского танкера: высадка десанта и спецназ

На кадрах видно вертолёт Ми-17 и несколько катеров у судна. А также показаны бойцы, спускающиеся на борт.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана продемонстрировал видео задержания танкера Stena Impero, который шёл в Ормузском проливе под британским флагом. В тот момент на судне находилось 23 члена экипажа.

На кадрах видно, как с вертолёта Ми-17 на судно высаживается десант. Также представители КСИР прибыли к Stena Impero на катерах. При себе у бойцов спецподразделения были автоматы.

Напомним, иранская сторона вечером 19 июля задержала Stena Impero, направлявшийся в Саудовскую Аравию под флагом Великобритании. Причиной названо столкновение танкера с рыболовецким судном. На борту находятся 23 члена экипажа, трое из которых — россияне. Тегеран заявил, что все моряки останутся на судне до конца расследования.