В Японии открыли для посетителей пляж возле АЭС "Фукусима"

Авария на атомной электростанции стала крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле.

Beach in Fukushima Prefecture reopens for first time since 2011 disasters https://t.co/sDUfb0UdJb — The Japan Times (@japantimes) July 20, 2019

В Японии впервые после аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года открыли для посетителей пляж "Китайзуми" (Kitaizumi), который находится возле станции. Об этом сообщает газета Japan Times.

В день открытия сёрфингисты и волейболисты провели соревнования, чтобы развеять слухи о радиации на побережье. В будущем там планируют провести и международные состязания.

Отмечается, что специалисты в мае провели испытания на пляже, которые подтвердили, что количество радиации в воздухе и качество воды такие же, как и до катастрофы.

Напомним, аварию на АЭС "Фукусима-1" признали крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. В апреле на японской АЭС начали извлекать топливные стержни из аварийного реактора.