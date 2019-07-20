Выпущен из тюрьмы премьер Ливии времён Каддафи

После государственного переворота он пытался скрываться в Тунисе, однако был выдан новым властям.

Министерство юстиции Ливии постановило выпустить из тюрьмы из-за болезни экс-премьер-министра аль-Багдади аль-Махмуди. Он руководил правительством в последние несколько лет правления Муаммара Каддафи.

Основанием для такого решения стало заключение врачей о том, что аль-Махмуди требуется лечение, которое нельзя обеспечить в тюрьме. При этом обвинение в отношении экс-чиновника никто не снимает.

Аль-Багдади аль-Махмуди был премьером с 2006 по 2011 год. Когда повстанцы свергли Каддафи, глава правительства бежал в Тунис, а оттуда через год был выдан Ливии. Его приговорили к смертной казни за подавление протестов, но приговор так и не привели в действие.

В стране меж тем продолжаются боевые действия. Гибнут сотни людей.