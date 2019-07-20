В США из-за жары умерло шесть человек

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с экстремальной жарой.

В США от жары погибло шесть человек — четыре из штата Мэриленд, по одному из Аризоны и Арканзаса. Температура воздуха на большей части территории страны достигает от 32 до 37,8 градуса Цельсия. Об этом сообщает телекомпания CBS.

В городе Нью-Йорк температура поднялась выше 30 градусов. Там объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с экстремальной жарой. В городе открыли около 500 центров, где могут отдохнуть люди, изнывающие от жары. Общественные бассейны работают на два часа дольше. Также в целях безопасности отменили ежегодное соревнование по триатлону.

Согласно информации Национальной метеорологической службы США, в зону экстремальной жары попали также города Миннеаполис, Сент-Луис, Чикаго, Кливленд, Роли, Бостон, Филадельфия и Вашингтон.

Ранее Лайф сообщал, что июнь 2019 года стал самым жарким за всю историю наблюдений.