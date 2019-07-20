Форум "Таврида 5.0" посетил директор лейбла Black Star

Встреча с Пашу прошла в формате "прожарки" — слушатели задавали продюсеру самые острые вопросы.

На форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" выступил генеральный директор музыкального лейбла Black Star Павел Курьянов, известный под псевдонимом Пашу.

На встречу с ним собралось более 400 музыкантов, исполнителей, молодых продюсеров, поэтов, танцоров, которые прибыли на форум со всей страны.

— В нашем юношестве у нас не было такого шанса попасть в среду единомышленников, с которыми ты мог развиваться. Здесь вы можете встретиться с профессионалами и наставниками. Нужно брать по максимуму из каждого дня, — высказался Пашу.

Также директор Black Star добавил, что в прошлом году участница форума "Таврида" Анет Сай смогла познакомиться с командой лейбла, пройти кастинг и стать одним из его артистов.

В начале месяца на форум молодых деятелей культуры приезжали российские продюсеры Игорь Матвиенко и Игорь Полонский. Они создали и раскрутили такие коллективы, как "Любэ", "Иванушки International" и "Фабрика".