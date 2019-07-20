Пушков задал вопрос украинскому министру, назвавшему "цирком" указ Зеленского

Российский сенатор признался, что не понимает, к каким заявлениям президента Украины нужно относиться серьёзно.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что поручение президента Украины Владимира Зеленского об улучшении качества автодорог в стране является "цирком".

— Если украинские министры называют указы президента Зеленского цирком, то что же должны думать за пределами Украины о его заявлениях и решениях? — написал Пушков в "Твиттере".

Сенатор задался вопросом о том, к каким заявлениям и решениям президента относиться серьёзно, а к каким нет, и выразил желание "получить на этот счёт разъяснения от официальных лиц в Киеве".

Напомним ещё об одном инциденте между Зеленским и одним из министров. Лидер государства грубо оттолкнул главу Минобороны, и это попало на видео.