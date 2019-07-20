В России могут ввести учёную степень PhD

Она является наивысшей в Канаде и США. Для её получения необходимо защитить докторскую диссертацию.

Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность введения учёной степени Doctor of Philosophy (PhD) в дополнение к уже действующей в России системе степеней.

— То есть оставить нашу традиционную систему и, может быть, ввести возможность степени PhD, которая в большей степени учитывает управленческие и организаторские компетенции в науке, — рассказал журналистам министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Учёную степень PhD присуждают в некоторых странах Запада, а также в Казахстане и на Украине. Она является высшей в США и Канаде. В советской системе она приравнивалась к кандидату наук.

Ранее Лайф рассказывал, что в России могут увеличить количество бюджетных мест в вузах на 25%.