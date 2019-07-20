Пьер Ришар заявил, что любит Россию и не будучи её гражданином

Он сравнил страну с женой: не обязательно официально оформлять отношения, чтобы испытывать к ней чувства.

Французский актёр и режиссёр Пьер Ришар заявил, что не собирается просить российское гражданство, поскольку не нуждается в официальных документах, чтобы любить Россию. Об этом он сказал журналистам на кинофестивале популярных фильмов "Хрустальный источник" в Ессентуках.

— Очень люблю Россию, русских людей и чувствую, что россияне тоже любят меня. Я в России — как The Beatles, только их было много, а я один, — приводит ТАСС слова актёра.

Журналисты спросили у Ришара, хотел бы он получить российское гражданство.

— Это ведь как с женитьбой: не обязательно всё официально оформлять, чтобы любить жену. Я и так люблю Россию, без всяких специальных документов, — признался Ришар.

Российское гражданство получили такие западные знаменитости, как Стивен Сигал и Жерар Депардьё. Кроме того, недавно паспорта РФ обрели и потомки Моны Лизы.