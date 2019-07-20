Скабеева показала, где в колонии разместили Кокорина и Мамаева

Футболистов определили в барак для благонадёжных преступников, которые не нарушают режим.

Ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" Ольга Скабеева побывала в колонии, где отбывают наказание за хулиганство российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Видео из колонии она опубликовала в своём телеграм-канале.

В бараке с Кокориным и Мамаевым соседствуют 20 человек. По словам журналистки, среди них есть убийца, мошенник, распространитель наркотиков.

Как ранее сообщал Лайф, футболистов этапировали в колонию № 3 в Белгороде две недели назад. В это время автомобиль Кокорина с номерным знаком ВОР 009 был эвакуирован за неправильную парковку. Предположительно, за рулём "гелендвагена" ездит супруга футболиста.