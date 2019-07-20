Один человек погиб, семеро ранены при обстреле Первомайска со стороны ВСУ

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Фото © Администрация Первомайска

По предварительным данным, украинские силовики ведут стрельбу по городу из миномётов.

При обстреле города Первомайск ЛНР киевскими силовиками один человек погиб, семеро ранены. Среди пострадавших — ребёнок.

— Девочка трёх с половиной лет доставлена в реанимационное отделение Стахановской больницы с ранением головы, — сообщает Генеральная прокуратура ЛНР.

По предварительным данным, ВСУ ведёт огонь из миномётов. Начался он примерно в 19:00. Город полностью обесточен.

Напомним, этот обстрел ведётся в предверии очередного перемирия, которое Киев запросил перед выборами в Верховную раду. Они будут проходить завтра, 21 июля. В ДНР и ЛНР сегодня издали приказ о полном прекращении огня.

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