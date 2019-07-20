У берегов Мавритании на украинском траулере произошёл пожар

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Фото © Twitter / Octopus_Vittоld

В последний раз местонахождение судна было зафиксировано недалеко от порта Наудибу десять дней назад.

В районе Западной Африки на одном из четырёх украинских океанских траулеров "Иван Голубец" вспыхнул пожар, сообщает одесское издание "Думская".

В результате происшествия пропал один моряк — моторист. Его поиски ведутся, — рассказали изданию члены экипажа.

Сообщается, что пока неизвестно, насколько серьёзными оказались повреждения траулера.

В последний раз местонахождение судна, которое сейчас ходит под грузинским флагом, было зафиксировано недалеко от порта Наудибу на северо-западе Мавритании десять дней назад.

После этого "Голубец" по неизвестной причине отключил передающее устройство и исчез с электронных карт, — отмечает издание.

На данный момент в собственности Украины находится четыре океанских судна: "Капитан Русак", "Иван Голубец", "Алексей Слободчиков" и "Профессор Михаил Александров".

Ранее пожар произошёл в психоневрологической больнице в Магнитогорске на Урале.

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