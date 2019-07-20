У берегов Мавритании на украинском траулере произошёл пожар

В последний раз местонахождение судна было зафиксировано недалеко от порта Наудибу десять дней назад.

В районе Западной Африки на одном из четырёх украинских океанских траулеров "Иван Голубец" вспыхнул пожар, сообщает одесское издание "Думская".

— В результате происшествия пропал один моряк — моторист. Его поиски ведутся, — рассказали изданию члены экипажа.

Сообщается, что пока неизвестно, насколько серьёзными оказались повреждения траулера.

Информация на данный час горит траулер "Иван Голубец", экипаж Украина, Россияне. Траулер "Капитан Сухондяевский" взял судно на буксир тащит к берегу. Экипаж, горящего судна эвакуировался, но пропал моторист, ведутся поиски. pic.twitter.com/jeMctHYBey — 🐙Octopus_Vittоld.⚓️ (@vitpat68) July 20, 2019

В последний раз местонахождение судна, которое сейчас ходит под грузинским флагом, было зафиксировано недалеко от порта Наудибу на северо-западе Мавритании десять дней назад.

— После этого "Голубец" по неизвестной причине отключил передающее устройство и исчез с электронных карт, — отмечает издание.

На данный момент в собственности Украины находится четыре океанских судна: "Капитан Русак", "Иван Голубец", "Алексей Слободчиков" и "Профессор Михаил Александров".

Ранее пожар произошёл в психоневрологической больнице в Магнитогорске на Урале.