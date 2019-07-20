В Пентагоне усомнились в долговременном сотрудничестве России и Китая

Сотрудничество России и Китая, по мнению Пентагона, не будет долговременным, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд на ежегодном форуме по безопасности в Аспене. Трансляция ведется на сайте организаторов форума.
Министра спросили об опасениях США по поводу сотрудничества России и Китая в военной сфере и в области безопасности.
— Имеется некоторое беспокойство по поводу того, что Китай и Россия укрепляют сотрудничество, например при проведении совместных военных учений. Однако им это даётся с трудом, — сказал Руд.
По его мнению, роль Китая на мировой арене всё больше возрастает, а у России остаётся "не так уж много инструментов влияния".
Ранее глава американской военной разведки сравнил "угрозу" США от России и Китая.
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