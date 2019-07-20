В Пентагоне усомнились в долговременном сотрудничестве России и Китая

По мнению министра обороны США, роль КНР на мировой арене всё больше возрастает, а у РФ закачиваются "инструменты влияния".

Сотрудничество России и Китая, по мнению Пентагона, не будет долговременным, заявил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд на ежегодном форуме по безопасности в Аспене. Трансляция ведется на сайте организаторов форума.

Министра спросили об опасениях США по поводу сотрудничества России и Китая в военной сфере и в области безопасности.

— Имеется некоторое беспокойство по поводу того, что Китай и Россия укрепляют сотрудничество, например при проведении совместных военных учений. Однако им это даётся с трудом, — сказал Руд.

По его мнению, роль Китая на мировой арене всё больше возрастает, а у России остаётся "не так уж много инструментов влияния".

Ранее глава американской военной разведки сравнил "угрозу" США от России и Китая.