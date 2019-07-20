Помпео заявил, что разочарован сделкой Турции по С-400

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу заявил, что американская сторона разочарована, что Анкара купила российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента США Моргана Ортагуса.

— Госсекретарь выразил глубокое разочарование тем, что Турция приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400, — сказано в заявлении представителя Госдепартамента США.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США пока не намерены вводить санкции против Турции из-за покупки российских С-400. Однако в Вашингтоне собираются исключить Анкару из программы по F-35 в 2020 году. Власти Турции в свою очередь призвали отказаться от завершения сотрудничества, поскольку в будущем такая позиция США может нанести стратегический вред обоим государствам.