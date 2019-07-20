В Венесуэле сообщили о нарушении воздушного пространства самолётом США

132

Фото © Pixabay

Летательный аппарат не назвал свою частоту и не соблюдал все установленные процедуры.

Самолёт ВВС США, предназначенный для воздушной разведки, 19 июля нарушил воздушное пространство Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны республики.

Боливарианские вооружённые силы сообщают, что 19 июля Интегральное командование воздушной обороны засекло неизвестный самолёт, летевший с северо-запада Карибского моря. Попав в воздушное пространство Венесуэлы, он не назвал свою частоту и не соблюдал установленные процедуры. Вылетевшие национальные перехватчики определили, что нарушителем был летательный аппарат, предназначенный для ведения электронной разведки, принадлежащий ВВС США, — говорится в сообщении.

В документе указывается также, что вскоре самолёт "сменил курс и покинул регион". Боливарианские ВС заявили, что решительно осуждают такой тип провокаций и продолжат защищать спокойствие венесуэльского народа.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×