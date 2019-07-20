Парапланерист снял своё крушение на видео и опубликовал его в Сети

По словам мужчины, в день происшествия погода была прекрасная и ничто не предвещало неприятностей.

В горах Швейцарии парапланерист смог снять своё крушение на видео, затем опубликовал его в YouTube и, несмотря на полученные травмы, на следующий день снова поднялся в воздух.

По словам парапланериста, в день происшествия погода была прекрасная и ничто не предвещало неприятностей. Во время пролёта между горами он потерял управление парапланом, стропы переплелись, и крыло парашюта стало неуправляемым. Мужчину закрутило сначала в одну сторону, затем — в другую, после чего ветер понёс его прямо в склон горы, с которой он и столкнулся.

Ранее в Египте туристов унесло ветром на воздушном шаре в горы.