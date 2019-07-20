Группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена

По словам музыкантов, слова песни будут нести в себе два разных смысла — в зависимости от того, знакомы ли вы с содержанием комикса.

Российская рок-группа Lumen запишет саундтрек к выходящему этой осенью комиксу про Бэтмена. Об этом сообщил вокалист и автор песен группы Рустем Булатов.

— Мы сейчас записываем новую песню и делаем компиляцию старых композиций, это будет саундтрек к комиксу. Это будет первое официальное издание серии комиксов про Бэтмена, — приводит его слова ТАСС.

Первый выпуск увидит свет уже в сентябре, компакт-диск будет прилагаться к подарочному изданию комикса. Булатов отметил, что успел ознакомиться с содержанием новинки, в событиях которой "участвуют практически все супергерои, которые были придуманы компанией DC".

Музыкант отмечает, что особо внимательные слушатели смогут найти в строках новой песни некий другой смысл. Для тех, кто смотрел комикс, она будет "о совершенно понятных вещах", а для остальных — "совершенно о другом".

— У нас получилось, рассказывая о Бэтмене, не говорить об этом в лоб, — заключил Булатов.

Бэтмен — вымышленный персонаж популярной серии комиксов, ведущий борьбу с разбушевавшейся преступностью в не менее вымышленом городе Готэм-сити. Ему в этом помогают немногочисленные союзники и всевозможные технические приспособления. Правообладателем является компания DC Comics.

Стоит отметить, что комиксы могут быть не только источником развлечения, но и иметь неплохую стоимость. Так, в американском городе Бока-Ратон, штат Флорида, была украдена коллекция из 450 цветных книжек с картинками о приключениях Бэтмена стоимостью 1,4 миллиона.