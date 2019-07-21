В ДНР заявили о подготовке ВСУ 152-мм артиллерии для провокаций после перемирия

После запланированного начала перемирия в Донбассе, которое должно начаться в 00:00 21 июля 2019 года, украинские военные намерены организовать провокации с применением артиллерии, чтобы спровоцировать ответный огонь ополченцев и подорвать достигнутые в мирном процессе успехи. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

— По нашим данным, в момент объявления бессрочного перемирия украинские террористы должны нанести артиллерийские удары по жилым кварталам Зайцева, Горловки и Безыменного, — приводит его слова РИА "Новости".

По словам представителя пресс-службы, это делается для того, чтобы впоследствии с привлечением средств массовой информации обвинить в случившемся ополченцев и "развязать руки на применение артиллерии без ограничения".

По информации народной милиции ДНР, было замечено выдвижение на позиции трёх огневых взводов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок. В связи с этим они призывают "международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее, предотвратить попытки украинской стороны сорвать достигнутое перемирие и избежать трагедии".

Как ранее сообщал Лайф, В Донецкой и Луганской народных республиках издали приказ о полном бессрочном прекращении огня с полуночи 21 июля.