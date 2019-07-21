В Москве веранды здоровья посетили более 50 тысяч человек

Самыми популярными занятиями среди посетителей стали йога, фитнес, стретчинг и танцы — сальса, хип-хоп, латина и зумба.

Более 50 тысяч человек посетили веранды здоровья в столице, открытые на территории парков в рамках проекта "Здоровая Москва", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Самыми популярными занятиями среди посетителей веранд стали йога, фитнес, стретчинг и танцы — сальса, хип-хоп, латина и зумба.

Наибольшее предпочтение отдавалось верандам, расположенным в парках "Печатники", "Сокольники", Лианозовском и зоне отдыха "Мещёрское".

Помимо активных мероприятий, на верандах также проводятся лекции профессиональных врачей и тренеров. Посетители могут узнать о здоровом образе жизни, правильном питании, способах сохранения работоспособности и многом другом. Наиболее популярными оказались встречи, посвящённые правильному питанию и поддержанию стабильного эмоционального состояния.

Все занятия в парках проводятся бесплатно, посетителям необходимы только спортивная одежда и удобная обувь.

Ранее сообщалось, что в московских парках открылись выставки фото бездомных собак.