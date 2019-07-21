В Москве веранды здоровья посетили более 50 тысяч человек

Более 50 тысяч человек посетили веранды здоровья в столице, открытые на территории парков в рамках проекта "Здоровая Москва", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Самыми популярными занятиями среди посетителей веранд стали йога, фитнес, стретчинг и танцы — сальса, хип-хоп, латина и зумба.
Наибольшее предпочтение отдавалось верандам, расположенным в парках "Печатники", "Сокольники", Лианозовском и зоне отдыха "Мещёрское".
Помимо активных мероприятий, на верандах также проводятся лекции профессиональных врачей и тренеров. Посетители могут узнать о здоровом образе жизни, правильном питании, способах сохранения работоспособности и многом другом. Наиболее популярными оказались встречи, посвящённые правильному питанию и поддержанию стабильного эмоционального состояния.
Все занятия в парках проводятся бесплатно, посетителям необходимы только спортивная одежда и удобная обувь.
Ранее сообщалось, что в московских парках открылись выставки фото бездомных собак.
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