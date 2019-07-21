Работа Калининской АЭС полностью восстановлена после сбоя

Второй, он же последний, из отключённых по причине короткого замыкания энергоблоков Калининской АЭС в Тверской области вновь был подключён к сети. Об этом сообщает пресс-служба станции.

— В настоящее время в работе находятся все энергоблоки Калининской АЭС. Их суммарная нагрузка составляет 4172 МВт. Нарушений и отклонений в работе энергоблоков Калининской АЭС нет, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Лайф, в четверг, 18 июля, на одном из трансформаторов, отвечающих за подачу электроэнергии на Калининскую АЭС, произошло короткое замыкание, из-за чего были обесточены и остановили работу три энергоблока из четырёх.

К вечеру того же дня удалось восстановить подачу электроэнергии к первому из остановившихся энергоблоков. Он вышел на номинальную мощность уже к утру. В субботу, 20 июля, было восстановлено функционирование двух оставшихся.