Глава Нацбанка Украины высказался об угрозе дефолта в стране

Сотрудничество Украины и МВФ остаётся "крайне важным" для поддержания финансовой стабильности в стране. Тем не менее Нацбанк не видит оснований для угрозы дефолта. Об этом говорится в заявлении главы НБУ Якова Смолия, озвученном на встрече Европейской Бизнес Ассоциации.

— Украине самое время перейти к обсуждению новой программы сотрудничества. Однако не стоит вопрос — МВФ или дефолт. Разговоры о дефолте вообще не имеют реальных оснований, — приводит его слова "Страна.ua".

При этом Смолий отметил, что имеют место некоторые риски для экономики страны, среди которых остановка транзита через Украину газа из России, усиление торговых войн, а также обострение вооружённого конфликта в Донбассе.

В декабре 2018 года совет министрв МВФ утвердил новую кредитную программу поддержки Киева, которая предусматривает выделение 3,9 миллиарда долларов в помощь бюджету страны. 1,4 миллиарда было выплачено в том же декабре, а остальные средства становились доступны для украинских чиновников лишь по итогам проверок.

Ожидалось, что второй платёж будет проведён ещё в мае текущего года, однако позже срок был перенесён на июнь. Как заявила замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, этого может и не произойти, если не будет сформировано новое правительство.

Не первое, но одно из самых громких высказываний о возможном дефолте на Украине принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, который рекомендовал президенту Зеленскому таким образом избавиться от обязанностей по кредитам МВФ. О надвигающейся проблеме заявлял и экс-министр экономики страны.

Впрочем, глава государства отказался от подобного решения и назвал все сообщения на тему возможного объявления дефолта на Украине слухами. Лайф разбирался в ситуации.